نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، قولها ان "من نقاط الخلاف بالمفاوضات موعد بدء انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني"، مشيرة الى ان "واشنطن تطالب بنشر سريع للجيش اللبناني جنوب الليطاني وإقامة نقاط تفتيش".
ورأت المصادر أن "الرسائل من لبنان تفيد بأن نشر قوات الجيش اللبناني لن يحدث بهذه السرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: من نقاط الخلاف بالمفاوضات موعد بدء انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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