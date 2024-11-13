هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: من نقاط الخلاف بالمفاوضات موعد بدء انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، قولها ان "من نقاط الخلاف بالمفاوضات موعد بدء انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني"، مشيرة الى ان "واشنطن تطالب بنشر سريع للجيش اللبناني جنوب الليطاني وإقامة نقاط تفتيش".

ورأت المصادر أن "الرسائل من لبنان تفيد بأن نشر قوات الجيش اللبناني لن يحدث بهذه السرعة".