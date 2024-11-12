أبي المنى التقى مستشار ميقاتي وبحث مع عبد الله وأبو كسم وكنعان بتداعيات الحرب وقضايا النازحين

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​ في دار الطّائفة في بيروت، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للشّؤون الدّوليّة زياد ميقاتي، برفقة عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان. وأطلع ميقاتي، شيخ العقل على نتائج مؤتمر باريس لدعم لبنان، وآليّة توزيع المساعدات الّتي أُقرّت بهذا الخصوص، وفقًا للبرنامج الموضوع لهذه الغاية، وتوجّهات الحكومة ورئيسها في هذا المجال.

واستقبل أبي المنى أيضًا مفتي صور وجبل عامل العلاّمة الشّيخ حسن عبد الله، وعضو المكتب السّياسي في حركة "أمل" علي رحّال ووفدًا مرافقًا، وتناول اللّقاء مستجدّات الحرب الدّائرة وتداعيات العدوان الإسرائيلي، لا سيّما في مناطق المواجهة والجنوب والبقاع والضّاحية الجنوبيّة، إلى جانب القضايا المتعلّقة بالنّازحين؛ وخاصّة منهم الّذين يقيمون حاليًّا في الجبل.

وقد شكر عبد الله، أبي المنى على "حسن الضّيافة والرّعاية الّتي يقدّمها أبناء الجبل للنّازحين الّذين تركوا بيوتهم ومناطقهم قسرًا، وفي مقدّمتهم مشيخة العقل والنّائب السّابق وليد جنبلاط والحزب التقدّمي الاشتراكي".

كذلك التقى مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده أبو كسم ورئيس "تجمّع موارنة من اجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان، وجرى البحث بعدد من القضايا الوطنيّة المطروحة، في ضوء مقرّرات القمّة الرّوحيّة، والتّطوّرات الأمنيّة وتداعيات الحرب.

واجتمع شيخ العقل أيضًا مع عضو "المجلس الشّرعي الإسلامي الأعلى" الشّيخ فايز سيف، الّذي تناول معه قضايا إسلاميّة ووطنيّة عامّة.

كما استقبل أبي المنى في دارته في شانيه، وفدًا من منطقة الجرد ضمّ مشايخ ووكيل داخليّة "الحزب التقدمي الاشتراكي" جنبلاط غريزي وفاعليات، لمتابعة حلّ إحدى المشكلات العالقة في المنطقة.