الجيش: توقيف 30 شخصاً لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 11 /11 /2024، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون- الشمال المواطنين (ع.ر.) و(ه.ع.) و(ب.ر.)، وضَبطت في حوزتهم كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا".

كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمتا عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع، وأوقفت 26 سوريًّا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة وتجولهم دون أوراق ثبوتية، وضبطت خلال عملية الدهم سيارتين وعددًا من الدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وأعتدة عسكرية".

وأضافت "أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة البداوي – طرابلس المواطن (ع.م.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وقاذف أر بي جي".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".