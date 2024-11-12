الجيش الإسرائيلي زعم تدمير معظم مواقع إنتاج صواريخ حزب الله ومخازن أسلحته بالضاحية الجنوبية

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "دمر خلال الأشهر الأخيرة معظم مواقع إنتاج صواريخ حزب الله ومخازن أسلحته بالضاحية الجنوبية"، في حين ينفي حزب الله رواية الجيش الإسرائيلي بشأن تدمير قدراته.

وادعى أن "خلال السنوات العشرين الأخيرة أقام حزب الله عشرات مواقع الإنتاج ومستودعات الأسلحة في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، مركز ثقله التنظيمي. وكانت هذه المواقع تنتج وتخزن مئات الصواريخ والقذائف الصاروخية من أنواع مختلفة بهدف إلحاق ضرر عميق بدولة إسرائيل حيث تم إخفاؤها بشكل ممنهج تحت مباني مدنية".

زعم أيضا أن "أحد المواقع المركزية التي تم استهدافها تم الكشف عنه من قبل إسرائيل عام 2020 في الأمم المتحدة إلى جانب مواقع أخرى. لقد تم إنشاء الموقع في قلب حي الشويفات، تحت مجمع سكني ويقع على بعد حوالي 85 مترًا من مدرسة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.