مصرع ما لا يقل عن 11 شخصًا جراء سقوط حافلة بوادٍ في بيرو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وأصيب طفل جراء سقوط حافلة صغيرة في واد بمقاطعة بونو في جبال الأنديز في بيرو، على الحدود مع بوليفيا، حسبما أعلنت الشرطة البيروفية.

ووقع الحادث بينما كانت السيارة، التي كانت تقل أكثر من 12 راكبًا، متجهة إلى إقليم سانديا.

وتتكرر حوادث الطرق في البلاد، ولكن بجهود السلطات المحلية انخفض معدل الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق من 14 لكل 100 ألف نسمة في عام 2019، إلى 9.5 لكل 100 ألف نسمة في عام 2023.

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