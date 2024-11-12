قائد الجيش التقى الجنرال الكندي ونجاة صليبا وبحثوا الأوضاع العامة في لبنان بظل العدوان الإسرائيلي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الجنرال الكندي Louis Lapointe بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum، كما استقبل النائب نجاة عون صليبا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كذلك استقبل رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية على رأس وفد من فاعليات بيروت، وتم البحث في شؤون مختلفة.