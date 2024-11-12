الجيش الإسرائيلي: الفرقة 162 تواصل عملياتها بجباليا شمال غزة لتفكيك مواقع إطلاق صواريخ والقضاء على مسلحين

أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "الفرقة 162 تواصل عملياتها بجباليا شمال غزة لتفكيك مواقع إطلاق صواريخ والقضاء على مسلحين".

هذا وأعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

في حين افادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن "مقتل 24 عسكريا إسرائيليا في غزة منذ بدء اجتياح جباليا في 5 تشرين الاول الماضي".