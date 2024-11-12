يواصل "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بالتّعاون مع جمعيّة "الأيادي البيضاء"، تنفيذ مشروع "كنف 3" للعام 2024 في مدينة ​طرابلس​، ويشمل توزيع ملابس شتويّة على المستفيدين من الأطفال الأيتام وذوي الحاجات الخاصّة. وقد تمّ توزيع هذه الكسوة داخل أحد المحال المتخصّصة ببيع الألبسة المتعاونة مع المركز، حيث استفاد 650 طفلًا من النّازحين السّوريّين والمجتمع المضيف القاطنين في محافظة طرابلس.

كانت هذه تفاصيل خبر "مركز الملك سلمان للإغاثة" وزع كسوة الشتاء على 650 طفلًا من النازحين السوريين والمضيفين بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.