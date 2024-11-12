السيسي التقى ميقاتي مؤكدًا دعم مصر للبنان وسيادته وشعبه: لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية

جدّد الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، "موقف مصر الدّاعم ل​لبنان​ وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي، سواء في الأراضي الفلسطينيّة أو لبنان".

وشدّد، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، على هامش أعمال القمّة العربيّة الإسلاميّة غير العاديّة الّتي عُقدت في مدينة الرياض في السعودية، بمشاركة وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، على "أهميّة دور المجتمع الدولي في وقف التّصعيد في المنطقة، ومنع الانزلاق نحو حرب إقليميّة ذات تداعيات كارثيّة على حاضر ومستقبل شعوبها". وأعلن "مواصلة مصر تقديم الدّعم للبنان وشعبه الشّقيق"، بحسب مكتب ميقاتي.

بدوره، ثمّن ميقاتي "المساندة المصريّة الثّابتة والرّاسخة للبنان"، مؤكّدًا "دعم جهود مصر الرّامية لتحقيق السّلام والاستقرار في المنطقة". وشدّد على أنّ "الأولويّة هي للضّغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان، والتّوصّل إلى وقف إطلاق النّار وتطبيق القرار 1701 كاملًا".