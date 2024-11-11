النائب الأول للرئيس الإيراني: الاحتلال الإسرائيلي لا يهتم بالقوانين والمبادئ الإنسانية ولا يحترم ميثاق الأمم المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أكد معالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد رضى عارف , أن الاحتلال الإسرائيلي لا يهتم بالقوانين والمبادئ الإنسانية ولا يحترم ميثاق الأمم المتحدة ويجب إيقاف جرائمه.

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم.

وأوضح أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والتنسيق على المستوى الدولي لتوزيع المساعدات الإنسانية الضرورية, داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة, مؤكدا اهمية اتخاذ إجراءات رادعة اتجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر يومية.

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