شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرات مسيرة.. موسكو تتعرض لضربة ضخمة تؤدي لوقف حركة الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت موسكو وضواحيها طوال الليل حتى اليوم الأحد، لهزة قوية نتيجة ضربة ضخمة بطائرات مسيرة.

وأدى إلى إصابة امرأة وإيقاف مؤقت لحركة الطيران في بعض من أكثر المطارات الروسية ازدحامًا. حرب روسيا وأوكرانيا يأتي هذا في الوقت الذي استهدفت فيه موجة ضخمة من الطائرات المسيرة الروسية أوكرانيا ليلا، وفقا لمسؤولين.

وجاء ذلك بعد أن صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس السبت، على اتفاقية مع كوريا الشمالية، تلزم البلدين بتقديم المساعدة العسكرية الفورية باستخدام "جميع الوسائل" إذا تعرض أي منهما لهجوم.

وتعد هذه الاتفاقية أقوى رابط بين موسكو وبيونج يانج، منذ نهاية الحرب الباردة. موسكو وبيونج يانج وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت أوكرانيا بأن قواتها اشتبكت للمرة الأولى مع وحدات كورية شمالية.

وأكد مسؤولون أمريكيون سابقا، نشر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي في روسيا.

مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أكبر وتوسيع نطاق حرب موسكو على أوكرانيا.