شكرا لقرائتكم خبر عن مداها 300 كيلومتر.. وصول دفعة أولى من نظام صواريخ أمريكية إلى تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى تايوان دفعة أولى من أنظمة صواريخ عسكرية مصنوعة في الولايات المتحدة، يبلغ أقصى مدى لها 300 كيلومتر، بحسب ما قاله مصدر عسكري لوكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه).

وقال المصدر الذي لم يتم ذكر اسمه، إن الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ العسكرية التكتيكية من طراز "إم جي إم140-"، والتي اشترتها تايوان من الولايات المتحدة، جرى تسليمها مؤخرا.

ومع ذلك، لم يكشف عن العدد الدقيق للوحدات التي تم تسليمها في الدفعة الأولى، بسبب سرية الأمر.

جدير بالذكر أن نظام "إم جي إم140-" هو عبارة عن صواريخ باليستية تكتيكية أسرع من الصوت، تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من جانب شركة الدفاع الأمريكية "لينج-تمكو-فوت" التي توقفت عن العمل.