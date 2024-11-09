صور| ثوران بركاني يتزامن مع أمطار غزيرة في إندونيسيا



أجلاء السكان

الدمام - شريف احمد - ثار بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" في إحدى جزر إندونيسيا اليوم، ونفث عمودًا سميكًا من الرماد بارتفاع تسعة كيلومترات؛ مما أثار مخاوف من تدفقات الحطام بسبب هطول الأمطار الغزيرة.وذكرت وكالة البراكين المحلية -في بيان- أنه تم رصد عمود الرماد على ارتفاع نحو 9000 متر فوق القمة.يذكر أن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1703 أمتار، ويقع في جزيرة فلوريس السياحية، قد ثار أكثر من 10 مرات هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص خلال الليل من الاثنين إلى الثلاثاء.قامت السلطات المحلية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، بإجلاء آلاف الأشخاص في أعقاب ثوران بركان جبل ليوتوبي، المميت، بجزيرة فلوريس.وحث وزير التنمية البشرية والثقافة الإندونيسي براتيكنو السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، على التركيز على إجلاء السكان من المناطق شديدة الخطورة، مشددا على أن "إنقاذ الأرواح أولويتنا القصوى".