شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف 56 كيانًا.. عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد كيانات وأفراد روس، من بينهم المشتبه به الروسي دنيس سيرجيف المتورط في واقعة تسمم في مدينة سالزبوري.

وقالت وزارة الخارجية، إن العقوبات طالت أيضا الجهات التي تدعم الإنتاج العسكري الروسي، وجماعات "المرتزقة" المدعومة من روسيا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. عقوبات بريطانيا ضد روسيا وسوف تطال العقوبات الـ56 كيانا في الصين وتركيا ولآسيا الوسطى متورطة في إمداد وإنتاج بضائع تشمل معدات الآلات والإلكترونيات الدقيقة ومكونات طائرات الدرون.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن العقوبات تأتي "استكمالًا لمهمة المملكة المتحدة لمواجهة النشاط الروسي الخبيث عالميًا". مكافحة النشاط الروسي وتأتي هذه العقوبات، في الوقت الذي من المقرر أن يحضر فيه رئيس الوزراء كير ستارمر قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بوادبست اليوم الخميس.

ويتوقع أن يناقش جهود مكافحة النشاط الروسي "الخبيث" في أنحاء أوروبا ويؤكد الدعم البريطاني الراسخ لأوكرانيا، بحسب "لامي".

