شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني يقيل وزير المالية مع اقتراب الحكومة من الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

وفي خطاب متلفز، قال شولتز، إن ذلك "كان ضروريا لمنع الضرر الذي قد يلحق ببلدنا".



وأضاف: "نحن بحاجة إلى مساحة مالية أكبر للمناورة في ظل التحديات التي نواجهها".