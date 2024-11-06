شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني يقيل وزير المالية مع اقتراب الحكومة من الانهيار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم الذي كان يهدد بالانسحاب من الائتلاف، حسبما قال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي خطاب متلفز، قال شولتز، إن ذلك "كان ضروريا لمنع الضرر الذي قد يلحق ببلدنا".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى مساحة مالية أكبر للمناورة في ظل التحديات التي نواجهها".
وفي خطاب متلفز، قال شولتز، إن ذلك "كان ضروريا لمنع الضرر الذي قد يلحق ببلدنا".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى مساحة مالية أكبر للمناورة في ظل التحديات التي نواجهها".