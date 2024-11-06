شكرا لقرائتكم خبر عن معززًا انتصاره.. دونالد ترامب يفوز بولاية ميشيجان المتأرجحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ميشيجان المتأرجحة اليوم الأربعاء، بعد ساعات من تأمين الرئيس السابق عودته إلى البيت الأبيض.

وأعلنت شبكات "سي ان ان" و"إن بي سي" و"سي بي إس" النتيجة في ولاية ميشيجان، وهي ولاية شمالية فاز بها ترامب في عام 2016 وجو بايدن في عام 2020، بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.

وأظهرت النتيجة فوز ترامب بنسبة 8ر49% من الأصوات مقابل، 3ر48% لصالح نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

حزام الصدأ

وتُعد ولاية ميشيجان جزءًا مما يسمى بحزام الصدأ، وهي منطقة توجد بها الكثير من المصانع التي تضررت بشدة بسبب العولمة.



ويوجد في ميشيجان أيضًا عدد كبير من السكان العرب الأمريكيين الذين يميلون تاريخيًا إلى الديمقراطيين، ولكن كان من المتوقع ألا ينتخبوا هاريس بسبب فشل إدارة بايدن في الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.