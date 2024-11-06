شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس النواب: مصر تبهر العالم بأمنها واستقرارها باستضافة المنتدى الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن اختيار مصر لاستضافة للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضرى العالمى يؤكد قوة مصر ومكانتها رغم كل الصعاب والتحديات التي تواجهها حاليا سواء بإشتعال المنطقة أو محاولات خبيثة من قبل أهل الشر للتشكيك فيها وقدراتها ولكن لن يستطيع أحد أن يتغافل عن قوة الدولة المصرية وقدرتها في إدارة الأزمات والصعاب بل وتبهر العالم أيضا بقدرتها على تنظيم هذا المنتدى الضخم في ظل الطروف الحالية.

وأضاف "هندى" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن استقبال الدولة المصرية لآلاف الوفود المشاركة في المنتدى الحضرى العالمي أكبر دليل على أمنها واستقرارها، فالرئيس عبد الفتاح السيسي قادرا على الحفاظ على الأمانة مثلما وعد بأن يحافظ على مصر وسلامة أراضيها وشعبها الأصيل.

ويشهد معرض المنتدى الحضرى العالمي، المقام الآن بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، مشاركة 52 دولة و115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية، كما يضم الجهات والوزارات المصرية، بالإضافة إلى 11 مطورًا عقاريًا، والمعرض مقام على مساحة 20 ألف م2، ، ويقام الجناح المصري على مساحة 1500 م2، كما تم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.