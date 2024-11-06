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طارق رضوان لوفد الاتحاد الأوروبى: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان والحريات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:11 م

استقبل النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خاصة في ضوء إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.

واستعرض "رضوان" مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويهدف أيضاً إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

وتناول أيضاً اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين ، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب. وأضاف "رضوان" ، انه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.

 

 

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الوفد فى شرفات مجلس النواب

 

 

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طارق رضوان يستقبل أولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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