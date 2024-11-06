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مؤشرات الانتخابات الأمريكية.. ترامب يحصد 274 صوتًا مقابل 210 لمنافسته هاريس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تتجه الانتخابات الأمريكية نحو شوطها الأخير، إذ يتبقى عدد قليل من الولايات لم تحسم بعد، فيما عزز المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظوظه في الوصول لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحصده 247 صوتًا في مقابل 210 أصوات لمنافسته الديموقراطية كامالا هاريس، بحسب ما ذكرته وكالة "أ ب".


270 صوتًا انتخابيًا
يتنافس المرشحان الرئاسيان الأمريكيان كامالا هاريس ودونالد ترامب على الوصول إلى حاجز 270 صوتًا انتخابيًا، اللازم في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
وقد يصل ترامب إلى هذا الرقم إذا فاز بأصوات ولايات جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، بينما يمكن لهاريس أن تخسر جورجيا وأصواتها الـ16 إذا فازت ببنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، وهي 3 ولايات حاسمة تشهد منافسات متقاربة، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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