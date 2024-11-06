كوريا الجنوبية تطلق مشروعاً لتطوير مسبار لاستكشاف الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم "الأربعاء"، عن إطلاقها مشروع تطوير مركبات فضائية محلية الصنع.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع 13 مؤسسة وشركة، لتطوير حوالي 10 مكونات رئيسية للمركبات بميزانية إجمالية تبلغ 23 مليار وون "16.6 مليون دولار أميركي"، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وتهدف كوريا من خلال هذا المشروع إلى تطوير محركات وأذرع روبوتية وأجزاء أساسية أخرى من المركبة قادرة على العمل في ظروف قاسية، مثل درجات الحرارة المنخفضة ودرجات الإشعاع المرتفع.

وقال لي سيونغ- ريول نائب وزير السياسة الصناعية، في بيان له، إن كوريا الجنوبية تتمتع بإمكانيات كبيرة في صناعة الفضاء، استنادا إلى قدرتها التنافسية الصناعية في صناعات السيارات المستقبلية والروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير تكنولوجيات محلية الصنع للمواد والأجزاء والمعدات الرئيسية في مجالات تشمل الفضاء والطيران والدفاع.