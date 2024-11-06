هاريس ترفع عدد أصواتها بالمجمع الانتخابي إلى 112 مقابل 198 لترامب

فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأصوات العاصمة واشنطن لترفع عدد أصواتها بالمجمع الانتخابي إلى 112 مقابل 198 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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