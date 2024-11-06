سي إن إن: تمديد التصويت بمقاطعة في ولاية بينسلفانيا ومكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل بمراكز اقتراع بـ4 ولايات

أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤول أمني، بأن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بـ4 ولايات" خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكشفت سي إن إن، عن تمديد التصويت بمقاطعة كليرفيلد بولاية بينسلفانيا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي بعد تهديد بوجود قنبلة.