أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤول أمني، بأن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بـ4 ولايات" خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكشفت سي إن إن، عن تمديد التصويت بمقاطعة كليرفيلد بولاية بينسلفانيا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي بعد تهديد بوجود قنبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن: تمديد التصويت بمقاطعة في ولاية بينسلفانيا ومكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل بمراكز اقتراع بـ4 ولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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