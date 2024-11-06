ترامب يحصل على 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 109 لهاريس حتى الآن وفرز الأصوات مستمر

تستكمل عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية في حين لا تزال بعض المراكز مفتوحة أمام الناخبين. وحتى الآن، فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايات مونتانا وويومينغ ويوتا ليحصل على 198 صوتا في المجمع الانتخابي حتى الآن. بدورها، حصلت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على 109 أصوات في المجمع. ورغم تقدم ترامب بـ198 صوتا مقابل 109 لهاريس، فلا مفاجآت بالنتائج حتى الآن، فنفس الولايات المحسومة فاز بها المرشحان الجمهوري والديمقراطي بانتخابات عام 2020.

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