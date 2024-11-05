وزير الدفاع الإسرائيلي المعين يسرائيل كاتس: الأولوية لإعادة الاسرى وتدمير حماس وحزب الله

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي المعين يسرائيل كاتس في اول تصريح له بعد تعيينه اثر اقالة يوآف غالانت، على ان الأولوية هي لإعادة الاسرى من قطاع غزة وتدمير حركة حماس وحزب الله.

وشكر كاتس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على ثقته، وأقبل بالمسؤولية المقدسة وسنعمل معا على دفع المنظومة الأمنية نحو النصر.