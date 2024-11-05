شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأعترف بنتائج الانتخابات إذا كانت نزيهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه "إذا كانت الانتخابات نزيهة، سأكون أول من يعترف بالنتائج"، رغم أنه ليس من الواضح المعايير الخاصة بهذا التعريف ".

وفي حديثه للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا، قال ترامب إنه لا ينوي أن يطلب من أنصاره الامتناع عن العنف في حال خسارته مضيفا "لا أحتاج إلى أن أخبرهم"، لأنهم "ليسوا أشخاصا عنيفين"، على حد قوله. الانتخابات الأمريكية 2024 وعلى صعيد متصل، أكد ترامب أن بطاقات الاقتراع الورقية والتصويت ليوم واحد يجب أن تكون القاعدة.

وتابع:" أسمع أنهم في بنسلفانيا لن يتلقوا نتيجة حتى بعد يومين أو ثلاثة من الآن"، وأضاف: "أعتقد أن ذلك يعد أمرا مخزيا ومثيرا للغضب الشديد، إذا كان هذا هو الحال".