الجيش الإسرائيلي زعم تدمير بنية تحتية تحت الأرض بجنوب لبنان ومصادرة وسائل قتالية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات اللّواء 646 تعمل تحت قيادة الفرقة 146، في عمليّات برّيّة مركّزة في ​جنوب لبنان​، حيث داهمت القوّات مواقع عدّة بناءً على مؤشّرات استخباراتيّة".

وادّعى في تصريح، أنّ "في المناطق تحت الأرض وفي منطقة وعرة وجبليّة، كشفت القوّات بنيةً تحتيّةً متشعّبةً تحت الأرض بطول نحو 70 مترًا، حيث وخلال أعمال التّمشيط، عثرت القوّات على غرفة ووسائل إقامة طويلة الأمد، بالإضافة إلى وسائل قتاليّة".

وأفاد أدرعي بأنّ "في عمليّة مداهمة أخرى، تمّ اكتشاف بنية تحتيّة تحت الأرض، تضمّ غرف إقامة ومخزونًا من الوسائل القتاليّة. وفي نهاية النّشاط، دمّرت القوّات البنى التّحتيّة، وصادرت الوسائل القتاليّة".