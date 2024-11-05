شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل اتفاقية لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم بالمجتمع للجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى اللجان النوعية المختصة، وذلك بعد موافقة اللجنة الدستورية التشريعية بالمجلس، مؤكدة اتفاقهما مع الدستور والقانون.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحيلت للجنة الشئون الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، أحيلت للجنة التضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.