الطيران الاستطلاعي والمسير والحربي يحلق في أجواء قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية. كما أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف جبال البطم. وفي معروب، تواصل "كشافة الرسالة الإسلامية" عملية سحب الجرحى ورفع الأنقاض، بعد غارة استهدفتها عصرا.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة اسرائيلية على جبال البطم وسحب جرحى بعد الغارة على معروب وإطلاق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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