شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تعرقل حركة السكك الحديدية في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب هبوب العواصف المتكرر في شرق إسبانيا، الذى أدى لوقوع فيضانات ضخمة الأسبوع الماضي ومقتل أكثر من 200 شخص، معظمهم بالقرب من منطقة فالنسيا، في هطول أمطار على برشلونة اليوم الاثنين، مما دفع السلطات لتعليق حركة السكك الحديدية.

وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إنه علق حركة جميع القطارات في شمال شرق كتالونيا، المنطقة التي بها 8 ملايين نسمة، بناء على طلب من مسؤولي الحماية المدنية.

وأضاف أن الأمطار اضطرت مراقبي الحركة الجوية لتغيير مسار 15 رحلة جوية في مطار برشلونة. وتم إغلاق عدة طرق سريعة بسبب الفيضانات.

كما تم إغلاق المدارس في منطقة تاراجونا، الواقعة بجنوب كتالونيا، بين برشلونة وفالنسيا.