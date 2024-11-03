اعلنت ثماني دول اعضاء في "أوبك بلاس" تمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية كانون الاول. وكان من المقرر أن ترفع مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في كانون الأول، وسبق أن أرجأت الزيادة من أكتوبر تشرين الأول بسبب انخفاض الأسعار.

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