الجيش الإسرائيلي: نتعقب هدفا دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان والحادث لا يزال مستمرا

اعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "نتعقب هدفا دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان والحادث لا يزال مستمرا". وكانت قد اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن أن "تفعيل صفارات الإنذار مستمر في خليج حيفا ومحيطها بعد رصد تسلل مسيرة".

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