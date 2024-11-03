خير جال على مراكز الايواء في زغرتا وسلمهم سجادات مقدمة من الجالية اللبنانية في غانا

جال الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، على مراكز ايواء النازحين في قضاء زغرتا، حيث تم تسليم 300 سجادة مقدمة من الجالية اللبنانية في غانا، بالتنسيق مع السفارة اللبنانية.

كما اطلع اللواء خير على حاجات النازحين في هذه المراكز للعمل على تامينها وفق امكانيات الهيئة وما يقدم لها.

وحرص على شفافية التوزيع للمستحقين والتدقيق بها بحضور القيمين الممثلين للجالية والسفارة اللبنانية في غانا.

وشكر اللواء خير للجالية والسفارة اللبناية في غانا مبادرتها ، و"هي ليست الاولى في هذه الظروف العصيبة"، كما حض جميع الجاليات اللبنانية في الخارج على مد يد العون للتخفيف عن كاهل النازحين اللبنانيين الذين هجروا من منازلهم بسبب العدوان الاسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية.