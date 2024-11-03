وزارة الصحة بغزة: مقتل 43341 فلسطينيا منذ 7 تشرين الاول 2023

أصدرت وزارة الصحة في غزة، تقريرها الإحصائي اليومي حول أعداد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ394 على قطاع غزة. وأفادت الوزارة بأن قوات الجيش الاسرائيلي ارتكبت أربع مجازر جديدة بحق عائلات فلسطينية، حيث استقبلت المستشفيات 27 ضحية و86 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم بسبب الوضع الأمني. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من 2023، إلى 43,341 قتيلا و102,105 جريحاً.