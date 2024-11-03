استطلاع رأي لإبسوس: هاريس تحظى بـ49% من أصوات الناخبين المحتملين وترمب على 46%

افاد استطلاع رأي لإبسوس، بأن "المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس تحظى بـ 49% من أصوات الناخبين المحتملين، والمرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية والرئيس السابق دونالد ترمب على 46% ما يعكس الاستقطاب الشديد". واشار الى أن "60% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن خياراتهم من المرشحين"، كاشفا عن أن "الناخبين الأميركيين محبطين و75% منهم يقولون إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بشكل خطير".

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