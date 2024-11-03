أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال، علي حمية أنه "نحاول قدر الإمكان أن نبقي كل الطرقات سالكة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يشهده لبنان"، لافتا الى انه "طلبنا أن تكون محافظة بعلبك الهرمل ضمن صلاحيات مجلس الجنوب، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلّف الأخير يوم الجمعة أن يضمّ المحافظة الى إختصاصه".
من جهة اخرى، أكد حمية ان "ما حصل في البترون قبل أيام إنتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وحتى الآن لم يصلنا أي تقرير مفصّل حول ما حدث".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: ما حصل في البترون إنتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وحتى الآن لم يصلنا أي تقرير مفصّل حول ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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