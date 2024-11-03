شكرا لقرائتكم خبر عن 31 اقتراحا برغبة أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، ثلاثة اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة 31 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب وموجهة إلى الحكومة بشان تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وحل بعض المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير عدد خمسة ماكينات غسيل كلوي بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء سرور، بشأن إنشاء مستشفى الصحة النفسية بميت سراج – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر في منظومة توزيع التمريض على كافة المستشفيات بجمهورية مصر العربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن استغلال الوحدة الصحية بقرية ميت يعيش لإنشاء مدرسة تمريض بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن توفير جهاز منظار تسليك القنوات المرارية بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالناصر عطية، بشأن توفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزي – محافظة البحر الأحمر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن فتح عيادة لقياس الذكاء والسمع بعيادات التأمين الصحي بمركز أبو كبير ومستشفى أبو كبير المركزي – محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاى البارود العام بمحافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب عبد الغني، بشأن إدراج مرض تاكايسو إلى بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.

أما الاجتماع الثاني للجنة الاقتراحات والشكاوى فيتناول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء محطة رفع صرف صحي في قرية الرباعية – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو زيد، بشأن استكمال العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طملاى - مركز منوف – محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إحلال وتجديد خط المياه المغذى لقرية الشبول – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية ميت تمامة – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

وتنظر اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوى أبو العلا، بشأن إنشاء خط مياه مغلق من مرفق مياه محطة ميت فارس إلى عزب مدينة بنى عبيد وعزب وقرى الوحدة المحلية باليوسيفية – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء خط مياه لقرية ذكى أفندي بطول (900م) من المدخل الرئيسي للقرية – محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عثمان المنتصر، بشأن إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية صفط الغربية – مركز المنيا – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي توفيق، بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي المتهالكة بقرية سدمنت الجبل – مركز إهناسيا – محافظة بنى سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة الساحل النصف الغربي مدينة طما – محافظة سوهاج.

ويشهد الاجتماع الثالث مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل ترميمات لمسجد الشيخ مرزوق حي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن سرعة فرش مساجد مركزي سيدى سالم والرياض – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الخضر جوهر، بشأن إعادة ترميم معهد بساط الابتدائي والإعدادي والثانوي الأزهري قرية بساط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن فتح معهد ديني نموذجي ببعض قرى ومدينة أبو كبير – محافظة الشرقية.