شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار كونج ري يودي بحياة 3 أشخاص في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

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أضرار الإعصار

الدمام - شريف احمد - أودى إعصار كونج ري بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة 690 شخصا، كما وقعت أكثر من 10 آلاف خادث تسببت في وقوع أضرار في أنحاء تايوان حتى مساء أمس السبت، حسبما قال مركز عمليات الطواري المركزي.وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن حالة الوفاة الأولى تعود لسيدة أجنبية لقيت حتفها عقب أن وقعت شجرة على سيارتها الخميس الماضي في مقاطعة نانتو.وحالة الوفاة الثانية تعود لرجل سقط عليه عامود كهرباء أثناء قيادته لدراجته البخارية في تايبيه يوم الخميس أيضا.وتعود حالة الوفاة الثالثة لعامل مهاجر سقط من على منصة أثناء العمل في منطقة جوانين يوم الخميس.وقال مركز عمليات الطوارئ إنه تم الإبلاغ عن 10 آلاف و 831 واقعة تتعلق بحدوث أضرار، حيث كان سقوط الأشجار في الشوارع والطرق هو الأكثر شيوعا.