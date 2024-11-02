الإسعاف الإسرائيلي: 19 مصابًا إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مبنى في الطيرة وسط إسرائيل

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإجلاء 19 مصابًا، إثر سقوط صاروخ وإصابته مبنى بشكل مباشر في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة في وقت سابق، إلى إصابة عدد من الإسرائيليّين بجروح متفاوتة، إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان، وإصابته مبنى بشكل مباشر في الطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكّد أنّه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو شمال تل أبيب، تمّ اعتراض جزء منها.