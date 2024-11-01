الدفاع المدني: السيطرة على حريق اندلع بعد منتصف الليل في أحراج رومية

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "النّيران اندلعت قرابة السّاعة الواحدة بعد منتصف اللّيل في أحراج ​رومية​، بعد أن رصدت عدسات كاميرات المراقبة أنّ ثمّة سيّارةً كانت مركونة في موقع الحريق، وقد غادرت عقب اندلاع النّيران".

وأوضحت في بيان، أنّ "عناصر الدفاع المدني، معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة، قد سارعوا لمحاصرة النّيران والحؤول دون امتدادها إلى الأبنية السّكنيّة المجاورة. فتكثّفت الجهود بالتّعاون مع صهاريج المياه من بلدية بيت مسك، إلى أن تمّ إخماد النّيران، بالرّغم من أنّ سرعة الهواء كانت قد شكّلت عائقًا أساسيًّا أمام تقدّم عمليّات الإطفاء، إضافةً إلى وعورة تضاريس تلك البقعة الجغرافيّة".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "المدير العام للدّفاع المدني العميد ريمون خطار قد شدّد على ضرورة تطويق النّار بكلّ الإمكانيّات المتاحة، للحؤول دون امتدادها إلى المساحات الحرجيّة المجاورة، فنُفّذت العمليّات وفقًا للتّوجيهات، بمتابعة حثيثة من وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي"، لافتةً إلى أنّ "حتّى اللّحظة، تستمر عمليّات التّبريد للتّأكّد من عدم تجدّد الحريق".