الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على 3 مناطق جديدة في شرق أوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على ثلاث مناطق جديدة في شرق أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالات ابناء روسية. ولفتت الى إن المناطق هي ليونيديفكا ونوفوكرينكا وشاختارسكه.

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