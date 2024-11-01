المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو واليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 97.0226 روبلًا.

وفي الوقت نفسه رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 30 كوبيكًا، ليصل إلى 105.5231 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليبلغ 13.6068 روبلًا.

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