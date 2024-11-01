نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول أميركي، إشارته إلى أنّ "واشنطن قد تعلّق مساعداتها العسكريّة إلى إسرائيل، إذا فشلت بتنفيذ مطالبنا بحلول نهاية الشّهر الحالي".
وأفاد نقلًا عن مسؤوليّن أميركيّين، بأنّ "بلينكن دعا إلى عدّة اجتماعات داخليّة، لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفّذ طلباتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤول أميركي: واشنطن قد تعلق مساعداتها العسكرية لإسرائيل إذا فشلت بتنفيذ مطالبنا بحلول نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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