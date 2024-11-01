مؤشر الأسهم اليابانية يسجل أكبر انخفاض يومي في شهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة، مقتفيًا أثر الأداء الضعيف في وول ستريت عند الإغلاق الليلة الماضية، مع التعرض لضغط من صعود الين.

وهبط المؤشر نيكي 2.63 بالمئة إلى 38053.67 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ 30 سبتمبر، لكن المؤشر سجل ارتفاعًا أسبوعيًا 0.37 بالمئة.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.9 بالمئة إلى 2644.26 نقطة اليوم، لكنه ارتفع 0.99 بالمئة خلال الأسبوع.

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