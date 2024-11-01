إرسال شحنة مساعدات إلى أهالي رميش بمبادرة من مسعد وناشطين وبالتعاون مع "اليونيفيل"

تمّ إرسال شحنة من المؤن الغذائيّة وأدوية الأمراض المزمنة وبعض المعدّات الطّبيّة والمستلزمات إلى بلدة رميش الحدودية، بمبادرة فرديّة من النّائب شربل مسعد وعدد من النّاشطين في منطقة جزين وجمعيّة "STELP" وجمعيّة "BOOST" الخيريّة والبيت المريمي- المجيدل، بالتّعاون مع قوّات "اليونيفيل" في المنطقة.

في هذا الإطار، توجّه مسعد إلى "أهلنا في رميش الحبيبة، الأوفياء لأرضهم ووطنهم"، قائلًا: "نقف اليوم وقفة اعتزاز وإجلال أمام صمودكم الشّجاع وتضحياتكم العظيمة في مواجهة العدوان. أنتم، بحُبّكم لوطنكم وتمسّككم بجذوركم، تثبتون للعالم أنّ إرادة الشّعب أقوى من أيّ عدوان، وأنّ حبّ الوطن يدفع الإنسان ليكون صامدًا مهما اشتدّت التّحدّيات".

وأشار إلى أنّ "في كلّ يوم، تؤكّدون من خلال ثباتكم وتماسككم أنّ هذه الأرض ليست مجرّد تراب، بل هي روح وانتماء وعزّة، وأنّ كرامتكم لا تُساوم. صمودكم في وجه العدوان هو رسالة شموخ وصوت حقٍّ لن يُسكت، ورمز للعزّة لكلّ اللّبنانيّين"، مشدّدًا على "أنّنا نحيّيكم ونعاهدكم أنّكم لستم وحدكم، فصمودكم يلهمنا ويُبقي الأمل حيًّا في قلوبنا. حفظكم الله وحفظ أرضكم، ونسأل الله أن يرفع عنكم الظّلم ويمنحكم السّلام والأمان".