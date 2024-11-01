وديع الخازن اكد أهمية التعاون الوثيق بين اليونيفيل وبين الجيش اللبناني كركيزة لتحقيق الاستقرار

شدّد عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، على ضرورة الحفاظ على الدور الأساسي الذي تلعبه قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكدًا على أهمية التعاون الوثيق بينها وبين الجيش اللبناني كركيزة لتحقيق الاستقرار في تلك المنطقة الحدودية

وأشاد الخازن بالجهود التي تبذلها "اليونيفيل" رغم التحديات الأمنية والتوترات المتزايدة، معبّرًا عن استنكاره للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من قبل العدو الاسرائيلي، والتي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية. وعبّر عن تقديره لمواقف الدول الصديقة التي تساند استمرار عمل "اليونيفيل" في الجنوب، معتبرًا أن دعم هذه القوات يُعد جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى إستعادة الأمن والسلام في لبنان والمنطقة.

كما استنكر الخازن بشدة التصعيد الإسرائيلي المتمثل في توسيع نطاق العدوان على المناطق اللبنانية، والتهديدات التي يوجهها الاحتلال للسكان المدنيين، وصولًا إلى استهداف الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وبعلبك بقلعتها التاريخية. وأكّد أن هذه الممارسات تعكس بوضوح رفض إسرائيل لكل المساعي الدولية لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701 بشكل كامل.

وفي هذا السياق، دعا الخازن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والتاريخية، واتخاذ خطوات فعالة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على السيادة اللبنانية وعلى المدنيين الأبرياء، مشددًا على التزام لبنان الكامل بمندرجات القرار 1701 ودعمه لكل الجهود التي تسعى إلى تحقيق السلام العادل والمستدام.