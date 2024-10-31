شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وإصابات في انفجار غاز بمبنى جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرين في انفجار غاز بمبنى سكني جنوبي روسيا اليوم الخميس، حسبما أفاد مسؤولو طوارئ محليون.

ووقع الانفجار في وقت مبكر صباح اليوم بمدينة تشيركيسك في منطقة كراشاي شركيسيا، على الحدود مع جورجيا، على مسافة نحو 1300 كيلومتر "800 ميل" جنوب موسكو.

وقال مسؤولو الطوارئ إن الانفجار ألحق أضرارًا بالغة بطابقين علويين من مبنى سكني مكون من 5 طوابق، وأن المبنى قد ينهار بشكل أكبر.

انتهاكات تتعلق بالسلامة

وفتحت سلطات إنفاذ القانون الروسية تحقيقًا جنائيًا للاشتباه في حدوث انتهاكات تتعلق بالسلامة.





يشار إلى أن الانفجارات الناجمة عن تسرب الغاز في المباني السكنية أمر شائع إلى حد كبير في روسيا. وفي أغسطس الماضي، لقي 11 شخصًا حتفهم بعد أن دمر انفجار غاز جزءًا من مبنى سكني مكون من 5 طوابق في جبال الأورال.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس آنذاك، بأنه بين مطلع عام 2022 وأول أغسطس 2024، وقعت 7 انفجارات مماثلة على الأقل، ما أسفر عن مقتل ما إجماليه أكثر من 50 شخصًا.