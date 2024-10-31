وفد من "الاتحاد العمالي العام" عرض مع محافظ بيروت ورئيس بلديتها أوضاع العمال النازحين

زار وفد من "الإتحاد العمالي العام في لبنان" برئاسة رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، يرافقه نائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر، محافظة بيروت، حيث التقى المحافظ مروان عبود ورئيس البلدية عبد الله درويش، وشكرهما على "الجهود المبذولة تجاه النازحين، وتأمين الإيواء اللّازم بالحدود المطلوبة".

وطالب الوفد بحسب بيان على الاثر، بـ"توسيع الخدمات عبر تأمين رقابة صحيّة دائمة، والسّعي إلى قدرة استيعابيّة قصوى تجاه النّازحين الجدد الّذين تطاولهم الاعتداءات الإسرائيليّة الجديدة". وتمنّى على عبود، أن "تُدفع أجور العاملين في هيئة إدارة السير بصورة طبيعيّة وبطريقة منتظمة، نظرًا للظّروف الصّعبة الّتي يعيشونها".

ولفت إلى أنّ الوفد أطلع عبود ودرويش على "المعاناة الكبيرة للعمّال النّازحين الّذين فقدوا أعمالهم بفعل تدمير المؤسّسات أو توقّفها عن العمل، وللعمّال الزّراعيّين والمزارعين الّذين فقدوا أرزاقهم وتعبهم، بفعل القصف الدّائم بالقنابل الفوسفوريّة". وطالب الوفد بـ"استمرار التّعاون والتّنسيق بين المحافظة والبلديّة والإتحاد، لإنتاج حدّ أدنى لائق من الحياة الّتي يحقّ للنّازح بها، ريثما تتأمّن ظروف العودة الكريمة إلى كامل أرجاء الوطن".