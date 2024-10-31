هل يحدث تعويم جديد للجنيه؟ متحدث الحكومة يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ردًا على سؤال عن إمكانية تعويم الجنيه مجددًا في الفترة المقبلة، إن الحكومة نفت هذا الأمر من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن إدارة السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي.

وأوضح أن البنك أعلن اتباعه سياسة سعر الصرف المرن، وبالتالي يخضع الأمر للعرض والطلب، موضحًا أنه لا يوجد أي مجال لمثل هذه الشائعات.

ونوه بأنه على مدار الأشهر الماضية وتحديدًا منذ اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في شهر مارس الماضي فإنّ سعر العملة يتحرك بين صعود وهبوط.

وشدد على أن سعر الصرف المطبق مرن بالأساس، منبهًا بأن مثل هذه الشائعات تكررت في فترات مختلفة.