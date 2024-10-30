شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة المخالطين.. بريطانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، أول حالة مؤكدة بفيروس جدري القردة "mpox" من النوع Clade Ib، موضحة أن الخطر العام على سكان المملكة المتحدة لا يزال منخفضًا.

وأفادت هيئة الأمن الصحي بأن الحالة المكتشفة كانت في لندن، ونُقل المصاب إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى رويال فري بعد عودته أخيرًا من سفره إلى دول إفريقية سُجلت فيها حالات إصابة بهذا النوع من الفيروس.

توفير الفحوصات والتطعيمات

وأشارت الهيئة إلى متابعة المخالطين المقربين للمصاب، مع توفير الفحوصات والتطعيمات اللازمة لهم وفق الحاجة.

إضافة إلى تقديم الرعاية المناسبة لأي شخص تظهر عليه أعراض أو تثبت إصابته.