شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. العواصف والفيضانات تودي بحياة العديد من الأشخاص والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، إن العواصف العاتية في إسبانيا خلفت عدة قتلى وأحدثت دمارًا في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار غزيرة وحدثت فيضانات واسعة النطاق.
وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، انتشال جثث لكنه لم يكشف عن العدد الدقيق احتراما لأسر الضحايا.
وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، انتشال جثث لكنه لم يكشف عن العدد الدقيق احتراما لأسر الضحايا.